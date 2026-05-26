Кыргызский футбольный союз подписал соглашения с официальными спонсорами

- Самуэль Деди Ирие
В офисе Кыргызского футбольного союза 25 мая состоялась официальная церемония подписания новых спонсорских и партнерских соглашений, а также продления действующих контрактов с организациями, поддерживающими развитие футбола в Кыргызстане.

В мероприятии приняли участие представители компаний-партнеров, а также руководители коммерческих и маркетинговых подразделений. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и подтвердили заинтересованность в долгосрочном взаимодействии.

Со стороны Кыргызского футбольного союза соглашения подписал главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Роберт Просинечки.

В рамках церемонии КФС заключил соглашения с рядом организаций. Компания "Шоро" ("Legenda") стала официальным поставщиком воды национальной сборной Кыргызстана по футболу. Официальными спонсорами команды выступят ОАО "Аэропорты Кыргызстана" и "Кыргыз темир жолу". Статус официальной страховой компании Кыргызского футбольного союза получила НСК.

В КФС отметили, что новые партнерские соглашения будут способствовать развитию национальных сборных, детско-юношеского футбола и дальнейшей популяризации спорта в стране.


