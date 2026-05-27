Флойд Мейвезер подал иск на 175 миллионов долларов к бывшим партнерам

Легендарный боксер Флойд Мейвезер подал судебный иск на сумму 175 миллионов долларов к своим бывшим деловым партнерам.

По информации издания The Ring, ответчиками по иску выступают бизнесмен Джона Рехниц и консультант по недвижимости Аял Фрист (компания Frist Apex Ventures). Юристы Мейвезера утверждают, что средства спортсмена могли быть незаконно выведены через связанные с ними структуры.

Адвокаты боксера требуют предоставить полную финансовую отчетность и провести детальный аудит всех операций, связанных с его инвестициями.

Это не первый подобный судебный шаг со стороны Мейвезера: ранее он уже заявлял многомиллионные иски к другим экс-партнерам и консультантам, обвиняя их в финансовых махинациях.


