Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.00 - 102.00

На горе Эверест зафиксирован новый рекорд массового восхождения

348  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На горе Эверест зафиксирован новый рекорд массового восхождения: 270 человек поднялись на вершину за одни сутки по южному склону со стороны Непала.

По данным Ассоциации туроператоров Непала, рекорд был установлен благодаря короткому погодному окну, которое позволило сотням альпинистов одновременно начать штурм пика. Подъем продолжался практически непрерывно, что привело к образованию многочасовых очередей на склонах.

Предыдущий рекорд на непальской стороне составлял 223 восхождения за сутки и был установлен в 2019 году. При этом абсолютный мировой рекорд (с учетом северного пути со стороны Тибета) остается за тем же 2019 годом - тогда на вершине за один день оказались 354 человека.

Отмечается, что сезон в этом году осложнился из-за задержки открытия трассы через опасный ледник. Это привело к вынужденному скоплению альпинистов в базовом лагере и последующему массовому выходу на пик в короткий период благоприятной погоды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458850
Теги:
альпинизм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  