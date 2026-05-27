На горе Эверест зафиксирован новый рекорд массового восхождения: 270 человек поднялись на вершину за одни сутки по южному склону со стороны Непала.

По данным Ассоциации туроператоров Непала, рекорд был установлен благодаря короткому погодному окну, которое позволило сотням альпинистов одновременно начать штурм пика. Подъем продолжался практически непрерывно, что привело к образованию многочасовых очередей на склонах.

Предыдущий рекорд на непальской стороне составлял 223 восхождения за сутки и был установлен в 2019 году. При этом абсолютный мировой рекорд (с учетом северного пути со стороны Тибета) остается за тем же 2019 годом - тогда на вершине за один день оказались 354 человека.

Отмечается, что сезон в этом году осложнился из-за задержки открытия трассы через опасный ледник. Это привело к вынужденному скоплению альпинистов в базовом лагере и последующему массовому выходу на пик в короткий период благоприятной погоды.