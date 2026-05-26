В Оше задержан подозреваемый в мошенничестве на 2,7 млн сомов

Сотрудники МВД Кыргызстана задержали жителя Оша, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, потерпевшей стороне причинён материальный ущерб на общую сумму 2 млн 784 тысячи сомов.

Как сообщили в МВД, уголовное дело возбуждено по статье 209 УК КР ("Мошенничество"). Задержанным оказался М.А., 1993 года рождения. По данным следствия, он представлялся помощником адвоката Ошской городской коллегии адвокатов, а также работал юристом в одной из организаций.

Следствие установило, что в 2024 году граждане "А" и "Г", представившись влиятельными лицами, пообещали гражданину Б.У. положительно решить вопрос по расследованию в отношении отдельных сотрудников государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Ноокенского района. За это они получили 20 тысяч долларов.

Кроме того, по версии следствия, под предлогом решения вопросов, связанных с расследованием в Кызыл-Кие, гражданин "А" получил от Б.У. ещё 20 тысяч долларов США и 100 тысяч сомов.

Позднее, как сообщили в МВД, за изменение меры пресечения в отношении Б.У. на домашний арест злоумышленники получили от его родственников ещё 18 900 долларов и 100 тысяч сомов.

После этого Б.У. обратился с заявлением в органы внутренних дел. В настоящее время следственная служба проводит всесторонние следственные мероприятия.


