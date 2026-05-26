Известные кыргызстанцы сыграют в шахматы со школьниками

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова 28 мая 2026 года состоится общественно-культурное мероприятие "Ночь библиотеки - 2026". Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

В рамках мероприятия известные личности и школьники встретятся за шахматной доской. Судить партии будет кандидат в мастера спорта по шахматам Алинур Алиаскар уулу.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках реализации доктрины "Уңгужол - Национальный дух -мировые высоты", утвержденной указом президента Кыргызской Республики, а также будет приурочено к 35-летию независимости Кыргызстана.

Организаторы приглашают всех желающих стать почетными гостями вечера, принять участие в культурной программе и интересно провести время.

Мероприятие начнется в 18:00 и завершится в полночь.