Кыргызстан поддержал меморандум по судебной этике стран ОТГ

Председатель Совета судей Кыргызской Республики Аида Сейдакматова приняла участие в четвертом заседании председателей судебных советов Организации тюркских государств, которое прошло 22 мая в Самарканде.

Как сообщает ведомство, по итогам встречи представители стран ОТГ подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам судебной этики между судебными советами государств-членов организации.

В заседании под председательством главы Высшего судебного совета Узбекистана Холмумина Ёдгорова приняли участие председатели судебных советов Азербайджана, Казахстана и Турции, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. Приветственное обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева зачитала заместитель руководителя администрации президента Узбекистана Нодира Хакимова.

В ходе заседания генеральный секретарь ОТГ представил информацию о сотрудничестве в сфере судопроизводства и правоохранительной деятельности в рамках организации. Он отметил важность взаимодействия судебных советов стран ОТГ для формирования справедливой и эффективной судебной системы.

Председатели судебных советов также рассказали о развитии судебных систем своих стран и двустороннего сотрудничества.

Выступая на заседании, Аида Сейдакматова подчеркнула, что Кыргызстан придает большое значение развитию многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, в том числе в сфере правосудия и судейской этики.

"Независимость судебной власти -не самоцель. Это инструмент, который приобретает смысл лишь тогда, когда граждане убеждены, что суд действует беспристрастно, а судья руководствуется законом и совестью", -отметила она.

По словам председателя Совета судей КР, подписание меморандума станет важным шагом на пути формирования общего этического пространства правовых систем государств ОТГ.

Отмечается, что пятое заседание председателей судебных советов ОТГ пройдет в 2027 году в Казахстане.