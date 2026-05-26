Глава ГКНБ КР принял участие в заседании спецслужб СНГ

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков принял участие в 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ, которое прошло 25 мая в Иркутске.

По данным ведомства, в ходе встречи руководители компетентных органов стран СНГ и представители международных структур обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

Выступая на заседании, глава ГКНБ подчеркнул важность консолидации международных усилий и развития тесного профессионального взаимодействия между спецслужбами стран СНГ в условиях современных вызовов и угроз.

По итогам заседания участники подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и реализации практических мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности на пространстве Содружества.