Глава МИД Кыргызстана выступит на площадке Совбеза ООН

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев с 26 мая по 3 июня совершит рабочий визит в Нью-Йорк, где примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН и проведет встречи с руководством Организации Объединенных Наций.

Как сообщили в ведомстве, в рамках визита также запланировано участие кыргызской стороны в ряде многосторонних мероприятий и двусторонних встреч, направленных на продвижение международных инициатив Кыргызстана.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, взаимодействие в рамках ООН, а также продвижение приоритетов Кыргызской Республики.