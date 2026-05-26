Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 101.00 - 102.00

Глава МИД Кыргызстана выступит на площадке Совбеза ООН

124  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев с 26 мая по 3 июня совершит рабочий визит в Нью-Йорк, где примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН и проведет встречи с руководством Организации Объединенных Наций.

Как сообщили в ведомстве, в рамках визита также запланировано участие кыргызской стороны в ряде многосторонних мероприятий и двусторонних встреч, направленных на продвижение международных инициатив Кыргызстана.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, взаимодействие в рамках ООН, а также продвижение приоритетов Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458859
Теги:
МИД, ООН, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  