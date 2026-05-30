В РФ и Кыргызстане восстанавливают память о госпиталях ВОВ

- Светлана Лаптева
Подвиг советских медицинских работников в годы Великой Отечественной войны стал главной темой масштабных мемориальных проектов, которые реализуются сейчас в России и Кыргызстане. Историческая память объединяет усилия исследователей, поисковиков и журналистов двух стран, стремящихся сохранить уникальные свидетельства героизма врачей и медсестер.

В Новосибирске состоялось открытие выставки "Врачи Великой Победы", посвященной самоотверженному труду медиков на фронте и в тылу. В торжественной церемонии приняла участие руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Как сообщили в пресс-службе центра, за годы войны потери медицинской службы СССР составили около 210 тысяч человек, причем наибольшее число погибших и раненых оказалось среди санитаров и санинструкторов. Организаторы подчеркивают, что эти цифры доказывают преступный умысел нацистов, которые целенаправленно уничтожали военных медиков. К концу войны 42 представителя медицинской службы были удостоены звания Героя Советского Союза. Открывшаяся экспозиция подробно рассказывает о героях из всех союзных республик, которые в тяжелейших условиях спасали раненых, боролись с эпидемиями и обеспечивали санитарную безопасность.

Важным продолжением этой темы в Центральноазиатском регионе стала масштабная акция "Киргизская ССР - линия фронта, линия жизни", которую проводят Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" совместно с изданием VB.KG. Этот проект всецело посвящен подвигу военных медиков и истории эвакуационных госпиталей, развернутых на территории республики в 1941–1945 годах.

Сегодня поисковики и журналисты активно собирают воспоминания, архивные фотографии и личные истории врачей, медработников и раненых бойцов, которые бережно хранятся в семьях их потомков.

Участники поискового движения с сожалением отмечают, что многие современные кыргызстанцы уже не представляют, какими масштабными были гуманитарные усилия республики в те годы. Во время войны Кыргызстан фактически стал страной госпиталей и детских домов. И государство, и простые граждане совершили настоящий коллективный подвиг, принимая и выхаживая раненых воинов. Местные жители несли в палаты все необходимое, делились урожаем, поддерживали бойцов теплыми словами, песнями и искренним человеческим участием.

Организаторы подчеркивают, что сейчас критически важно зафиксировать и сохранить память как о фронтовых врачах, так и о каждом эвакогоспитале, действовавшем в городах и селах республики. Акция продолжается, и кыргызстанцев призывают активно делиться семейными историями, архивными документами и фотографиями. При необходимости поисковики и авторы проекта готовы лично приехать к хранителям памяти, чтобы записать бесценные воспоминания для будущих поколений.


ВОВ, Россия, Кыргызстан, медики
