В северной столице России презентовали грандиозный турпотенциал Кыргызстана

- Светлана Лаптева
На площадке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты состоялась презентация туристического потенциала Кыргызской Республики. Мероприятие было направлено на расширение партнерства и укрепление деловых связей в сфере туризма между Кыргызстаном и Россией.

С приветственным словом к участникам встречи обратились директор Департамента внешних связей петербургской ТПП И.И. Карпенко, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Е.В. Панкевич и консул Генерального консульства Кыргызстана в Санкт-Петербурге Ж.А. Абдыманапов. В мероприятии также приняла участие атташе Представительства МИД России в городе на Неве А.А. Семенова. Выступающие отметили стабильно растущий интерес жителей Санкт-Петербурга к путешествиям в республику.

В рамках деловой программы менеджер по продажам ПАО "Аэрофлот" Е.К. Зеленина подробно рассказала о возможностях авиасообщения. Было отмечено, что, несмотря на отсутствие прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Бишкек и Ош, туристам доступны разветвленные и удобные маршруты с комфортными пересадками через крупные авиахабы в Москве и Красноярске.

Конкретные туристические направления и продукты презентовала директор ОсОО "Силк вей Трэвел" С. Мидин кызы. Она детально остановилась на возможностях природного, этнокультурного, спортивного, а также медицинского и оздоровительного туризма в КР. Особый акцент кыргызстанская сторона сделала на круглогодичном отдыхе: потенциале современных горнолыжных курортов, возможностях отечественных санаториев, термальных источниках и летнем сезоне на побережье озера Иссык-Куль.

Ярким завершением презентации стал показ видеоролика о популярных туристических маршрутах Кыргызстана. Российским туроператорам наглядно продемонстрировали разнообразие отдыха в республике - от погружения в кочевую культуру с проживанием в юртах и знакомства с национальными традициями до экстремального рафтинга, джип-сафари и альпинистского трекинга в величественных горах Тянь-Шаня.


Россия, туризм, Кыргызстан
