Сергей Вакунов: "ЕАЭС дает странам-членам легальный рынок труда"

26 мая в Бишкеке на площадке АНО "Евразия" Посольство РФ в КР провело круглый стол на тему: "ЕАЭС как фактор стабильности и роста в условиях геополитической напряженности", приуроченный ко Дню Евразийского экономического союза.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев (в формате видеоконференции), Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев, председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков, представитель Организации Объединенных Наций по промышленному развитию в КР Жаныбек Ыбрайым уулу, а также представители государственных органов Кыргызской Республики, дипломатического корпуса государств-членов ЕАЭС, экспертного сообщества и ведущих вузов страны.

В ходе круглого стола обсуждались актуальные вопросы развития евразийской экономической интеграции, результаты функционирования Евразийского экономического союза, перспективы участия Кыргызской Республики в интеграционных процессах, развитие промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества и человеческого капитала.

Особое внимание было уделено вопросам повышения устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС в условиях современных глобальных вызовов, а также перспективам реализации совместных проектов, направленных на расширение торгово-экономических связей и укрепление кооперационного взаимодействия.

Как отметил Сергей Вакунов, "ЕАЭС даёт странам-членам устойчивый спрос на продукцию переработки, надёжных поставщиков продовольствия, сырья и промышленных товаров, партнёров по кооперации и легальный рынок труда на пространстве пяти стран с населением более 180 млн человек".

По итогам мероприятия участники отметили важность дальнейшего углубления интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и расширения практического сотрудничества между государствами-членами объединения.