Антониу Гутерриш посетит Бишкек для участия в саммите ШОС

- Назгуль Абдыразакова
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой стороны обсудили международную и региональную повестку, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Организацией Объединенных Наций.

По данным ведомства, во время переговоров особое внимание было уделено предстоящему визиту Антониу Гутерриша в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Генеральный секретарь ООН отметил, что с удовольствием принял приглашение президента Кыргызстана Садыра Жапарова принять участие в мероприятии.

Собеседники также обсудили вопросы реализации Целей устойчивого развития, продвижения климатической повестки, устойчивого горного развития и укрепления региональной безопасности.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важную роль ООН как ключевой международной организации, способствующей укреплению мира, устойчивого развития и многостороннего взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и продолжении активного взаимодействия на международных площадках.


Теги:
МИД, ООН, ШОС, США, сотрудничество, Кыргызстан
