Эксперт по кибербезопасности рассказал о закулисье цифрового мира

В подкасте Максима Губина российский эксперт в области кибербезопасности, информационных технологий и цифровой разведки Андрей Масалович, известный под псевдонимом "Кибердед", подробно рассказал о развитии информационных войн, влиянии цифровых платформ на общество, роли спецслужб в технологической гонке XX века и трансформации современного мира под воздействием искусственного интеллекта.

Разговор начался с биографии эксперта. Масалович рассказал, что получил образование в Московском авиационном институте по специальности "прикладная математика", после чего был вовлечен в проекты, связанные с разработкой вычислительных систем для советского военно-промышленного комплекса. По его словам, в годы холодной войны между СССР и США шло не только ядерное и космическое противостояние, но и скрытая борьба за лидерство в области суперкомпьютеров и информационных технологий.

Эксперт утверждает, что в 1970-х годах США сделали ставку на развитие многопроцессорных вычислительных систем, способных решать задачи стратегического уровня - от моделирования ядерных процессов до управления воздушным пространством и гиперзвуковыми технологиями. Гость подкаста отметил, что Советский Союз был вынужден отвечать на эти вызовы собственными разработками, несмотря на технологические ограничения и санкции. По его словам, именно в этот период он оказался вовлечен в закрытые проекты, связанные с созданием вычислительных архитектур для нужд оборонного комплекса.

Во время беседы Масалович подробно описал устройство технологического противостояния сверхдержав. Он заявил, что развитие суперкомпьютеров фактически стало одной из основ современного геополитического влияния. По его мнению, страны, обладающие вычислительным превосходством, получают возможность быстрее развивать оборонные технологии, управлять сложными системами и проводить моделирование процессов, недоступных другим государствам.

Эксперт также рассказал о распаде СССР и кризисе научно-промышленной системы в начале 1990-х годов. По его словам, многие производственные цепочки оказались разрушены, однако отдельные научные коллективы продолжили работу над вычислительными проектами даже в условиях отсутствия стабильного финансирования. Масалович утверждает, что именно благодаря этим разработкам Россия смогла сохранить часть своих оборонных и технологических возможностей.

Отдельное внимание в подкасте было уделено истории интернета. По словам Масаловича, изначально интернет создавался как военная инфраструктура США для обмена данными между оборонными структурами. Позднее он начал использоваться университетами и бизнесом, а затем превратился в глобальное пространство социальных сетей и цифровых сервисов. Эксперт выделил несколько этапов развития интернета: эпоху военных сетей, эпоху коммерческого интернета и период социальных платформ, в рамках которого пользователи сами начали массово публиковать данные о себе.

Масалович считает, что современные социальные сети являются не только инструментом общения, но и мощным механизмом управления вниманием и общественными настроениями. Он заявил, что информационные платформы способны формировать повестку дня, влиять на поведение пользователей и даже участвовать в политических процессах. По его словам, алгоритмы цифровых сервисов позволяют эффективно распространять эмоциональный контент, который воздействует на людей быстрее и сильнее, чем традиционные медиа.

В разговоре неоднократно поднималась тема информационных войн. Масалович отметил, что методы психологического и информационного воздействия существуют на протяжении тысячелетий, однако интернет сделал их значительно масштабнее и дешевле. По его мнению, современное противостояние государств происходит не только в военной сфере, но и в информационном пространстве - через новости, кино, соцсети, блогеров и цифровые платформы.

Эксперт привел примеры того, как медиапространство может использоваться для формирования определенных политических и культурных установок. Он заявил, что современные технологии позволяют воздействовать на эмоциональное состояние общества, усиливать страхи, создавать конфликты и формировать образ "своих" и "чужих".

По словам Масаловича, сегодня борьба за внимание аудитории становится одной из ключевых форм глобальной конкуренции.

Отдельно эксперт остановился на теме цифрового суверенитета. По его словам, многие государства стремятся к созданию собственных независимых цифровых систем, чтобы снизить зависимость от иностранных платформ и технологий. Он подчеркнул, что суверенный интернет, в его понимании, - это не попытка изолироваться от мира, а возможность сохранить работоспособность страны в случае внешнего давления или отключения международных сервисов.

Большой блок разговора был посвящен искусственному интеллекту. Масалович считает, что ИИ уже сейчас меняет рынок труда, образование, систему управления данными и методы ведения бизнеса. По его мнению, в ближайшие годы искусственный интеллект станет неотъемлемой частью практически всех сфер жизни, а государства и корпорации будут активно использовать его для анализа информации и прогнозирования поведения людей.

Кроме того, эксперт рассказал о собственном проекте "Кибердед", который появился как образовательная инициатива. По его словам, он поставил перед собой задачу простым языком объяснять молодежи принципы цифровой безопасности, методы работы с информацией и скрытые механизмы интернета. Масалович отметил, что современному человеку необходимо развивать критическое мышление и навыки проверки информации, поскольку объем манипулятивного контента в сети постоянно растет.

В ходе беседы респондент также рассуждал о влиянии капитализма, глобальных корпораций и цифровых платформ на общество. Он высказал мнение, что крупные технологические компании постепенно превращаются в самостоятельных игроков мирового масштаба, способных влиять на политику, экономику и общественные процессы. По его словам, современный человек фактически живет в условиях непрерывного информационного воздействия, которое осуществляется через смартфоны, социальные сети и медиаплатформы.

Подводя итог, эксперт заявил, что человечество вступило в эпоху, когда информация становится одним из главных ресурсов мира наряду с финансами, технологиями и вооружением. В этих условиях, по мнению Масаловича, государства, бизнес и общество будут вынуждены уделять все больше внимания вопросам цифровой безопасности, информационной устойчивости и контроля над собственным информационным пространством.