Кыргызстан и Россия обсудили медгарантии для трудовых мигрантов

Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел переговоры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в ходе которых стороны обсудили вопросы медицинского страхования кыргызстанцев, работающих в России, а также членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кыргызская сторона подчеркнула, что обеспечение социальных и медицинских гарантий для трудовых мигрантов является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

Во время встречи Дамир Осмонов сообщил, что Кыргызстан последовательно реализует нормы Договора о ЕАЭС, согласно которым граждане государств - членов союза имеют доступ к системе обязательного медицинского страхования наравне с гражданами республики. В настоящее время официально работающие в Кыргызстане граждане стран ЕАЭС являются застрахованными по линии ОМС, а члены их семей могут приобрести полис по льготной стоимости. Для беременных женщин полис предоставляется бесплатно.

Кыргызская сторона также предложила выработать дополнительные механизмы медицинского страхования для членов семей кыргызских трудовых мигрантов в России, включая возможность предоставления полисов добровольного медицинского страхования на льготных условиях.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу признания в России результатов медицинского освидетельствования, проводимого в Кыргызстане для граждан, выезжающих на работу в РФ. По мнению кыргызской стороны, это позволит упростить процедуры для мигрантов, сократить расходы и повысить эффективность взаимодействия систем здравоохранения двух стран. Российская сторона сообщила, что в настоящее время прорабатывает соответствующую модель.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере подготовки медицинских кадров, развития высокотехнологичной медицины, цифровизации здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-российского сотрудничества в сфере здравоохранения и защите прав граждан двух стран.


Россия, трудовая миграция, сотрудничество, Кыргызстан
