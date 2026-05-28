Латиф Гандилов: Азербайджан - надежный партнер и верный союзник для друзей

Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело в Бишкеке торжественный прием по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие известные политические и общественные деятели, представители культуры и науки, депутаты, руководители аккредитованных в Бишкеке дипломатических миссий, представители азербайджанской диаспоры.

"Искренне рад приветствовать вас на сегодняшнем торжественном вечере. Сегодняшняя дата имеет для нас особое историческое значение", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

Он напомнил, что 28 мая 1918 года была провозглашена Первая Азербайджанская Республика – первая парламентская республика на мусульманском Востоке, просуществовавшая всего 23 месяца, но оставившая яркий след в истории. "Эта республика подарила нам флаг, армию, парламент, идею независимости и институты государственной власти", - отметил дипломат.

Одним из важнейших достижений молодой республики он назвал избирательный закон, согласно которому право голоса получили все граждане, вне зависимости от пола, расы, языка и вероисповедания. "Таким образом, Азербайджан стал первой страной Востока, где женщины получили право избирать и быть избранными – раньше многих европейских стран, - констатировал посол.

В 1991 году, восстановив государственную независимость, Азербайджан столкнулся с военной агрессией со стороны Армении. Спустя почти тридцать лет наша страна обеспечила свою территориальную целостность и восстановила суверенитет в пределах международно признанных границ".

Посол подчеркнул роль Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в восстановлении суверенитета страны: "Понадобились десятилетия политической воли, экономических реформ, дипломатического баланса. Благодаря мужественной позиции главы государства Азербайджан восстановил историческую справедливость и территориальную целостность".

Сразу после завершения войны Азербайджан выступил с инициативой заключения мирного договора. Уже сегодня можно отметить достижение важных договорённостей между Азербайджаном и Арменией на пути к нормализации отношений и подписанию мирного соглашения. В результате в 2025 году в Вашингтоне был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзитное прохождение грузов в сторону Армении.

Вследствие чего уже через Азербайджан в Армению поставлено 30 000 тонн транзитных грузов. Также началась поставка 15 000 тонн азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Армению. Это уже начало полноценных торгово-экономических отношений.

Посол подчеркнул, что "уже 10 месяцев мы живём в мире. Создание мира на Южном Кавказе - это приоритет нашей внешней политики. Мы убеждены, что миру нет альтернативы, и рассчитываем на дальнейшую поддержку наших усилий со стороны международных партнёров", - подчеркнул Латиф Гандилов.

Как он отметил далее, за последние годы Азербайджан добился значительных успехов в социально-экономическом развитии и укрепил свои позиции на международной арене. Географическое положение каждой страны во многом определяет её геополитику. Располагаясь на пересечении Востока и Запада, Азербайджан стал важным энергетическим и транспортным узлом Евразии. Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям и созидательному труду азербайджанского народа.

"Не случайно международное сообщество оказывает Азербайджану доверие в проведении таких глобальных мероприятий, как Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Всемирный форум по градостроительству (WUF13) и другие значимые международные платформы. Это является свидетельством признания нашей конструктивной роли в укреплении международного сотрудничества и продвижении повестки устойчивого развития. Сегодня мы рады разделить с вами радость этого праздника и нашу общую надежду на мирное и процветающее будущее", - добавил господин посол.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном стремительно развиваются. Мы осуществляем очень важные совместные проекты. Успешно работает Азербайджано-Кыргызский фонд развития. "И хотел бы особо подчеркнуть, что у нашего фонда есть особенность. Он не является банком, который выдает кредиты. Фонд создан для поддержки инвестиционных инициатив и развития предпринимательства в Кыргызстане. Он инвестирует проекты в приоритетных секторах экономики, включая легкую промышленность, энергетику, инфраструктуру и т.д. После последнего заседания межправительственной комиссии, прошедшей в конце прошлого года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что фонд успешно работает и его уставной капитал еще больше будет увеличен.

Наши страны поддерживают друг друга и на международной площадке. Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН. Азербайджан поддерживает Кыргызстан в его стремлении. Азербайджан остается верным союзником и надежным партнером, открытым для сотрудничества с друзьями и соседями", - резюмировал дипломат.

С поздравительной речью выступил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров: "Народы наших стран справедливо называют братскими. Нас объединяют тесные, дружественные и родственные связи, общие духовно-нравственные ценности, история, культура и традиции. Важно бережно относиться к тому, что мы уже создали, и идти вперед. У кыргызско-азербайджанских отношений большое будущее", - заключил замглавы МИД Кыргызстана.

На вечере демонстрировались видеоролики, отражающие достижения, достопримечательности, туристические возможности и исторические памятники Азербайджана, который предстал перед гостями что называется во всей своей мощи и красе.

И, конечно же, гостеприимные организаторы торжества угостили всех блюдами азербайджанской национальной кухни и азербайджанскими винами с оригинальным, тонким вкусом и насыщенным ароматом. Кстати, как было сказано, Азербайджан начал поставлять свои замечательные вина в Кыргызстан. Особо была представлена и азербайджанская лечебно-столовая минеральная вода "Истису", которая производится на освобожденной от оккупации территории Кельбаджарского района.

На вечере в исполнении квинтета звучала азербайджанская классическая музыка, а также звучали народные песни в исполнении Национального оркестра и, конечно, всех покорил своим жизнелюбием, выразительностью национальный азербайджанский танец "Нелбеки". Такие торжества, музыка, песни, танцы помогают строить дружеские мосты и объединяют людей.