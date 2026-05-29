"Кристал Пэлас" завоевал свой первый еврокубок

Английский "Кристал Пэлас" стал триумфатором Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26, впервые в своей вековой истории завоевав престижный международный трофей. В финальном поединке, который состоялся на стадионе в немецком Лейпциге, лондонский коллектив вырвал победу у испанского "Райо Вальекано" со счетом 1:0. Автором единственного и победного мяча на 51-й минуте встречи стал французский нападающий Жан-Филипп Матета, безупречно замкнувший передачу Адама Уортона.

Для "Кристал Пэлас" этот финал стал дебютным на международной арене. Примечательно, что путь клуба к этому еврокубку сопровождался громким юридическим прецедентом. В прошлом сезоне лондонцы впервые в истории завоевали Кубок Англии, что гарантировало им прямую путевку в более статусную Лигу Европы. Однако специальным решением УЕФА клуб был принудительно переведен в Лигу конференций.

Причиной жесткого вердикта стало то, что в Лигу Европы пробился французский "Лион". На тот момент обоими клубами владел один и тот же американский инвестор Джон Текстор, а строгий регламент УЕФА категорически запрещает командам с общим бенефициаром выступать в одном и том же европейском турнире. Прошлым летом Текстор официально продал свою долю в "Кристал Пэлас", но распределение по турнирам осталось в силе. В итоге навязанная футбольной бюрократией "ссылка" в Лигу конференций обернулась для английского клуба грандиозным и чистым историческим триумфом на полях Германии.