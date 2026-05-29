Якуб Меншик рухнул на корт после победы на "Ролан Гаррос"

Чешский теннисист Якуб Меншик полностью лишился сил после тяжелейшего матча второго круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") против аргентинца Мариано Навоне.

20-летний спортсмен одержал победу в драматичном пятисетовом поединке со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 2:6, 7:6 (11:9), который продолжался рекордные 4 часа 41 минуту. В решающем тай-брейке Меншик страдал от сильнейших судорог и с огромным трудом передвигался по грунтовому корту. Сразу после победного розыгрыша чешский теннисист рухнул на корт и несколько минут не мог подняться самостоятельно. К спортсмену оперативно подбежали врачи и медицинский персонал, оказав экстренную помощь прямо на площадке.

Позже Меншик смог подняться, однако для того, чтобы добраться от игровой зоны до подтрибунных помещений, ему понадобилось инвалидное кресло. В третьем круге французского турнира Большого шлема чешский теннисист встретится с австралийцем Алексом де Минором.