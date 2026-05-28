Лионель Месси официально вошел в клуб спортсменов-миллиардеров

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально вошел в число спортсменов, чей суммарный доход за карьеру превысил отметку в 1 миллиард долларов.

По данным Bloomberg, только в виде заработной платы и игровых бонусов Месси заработал более 700 миллионов долларов. С учетом пожизненных спонсорских контрактов, масштабных инвестиций и рыночной оценки его личных коммерческих активов общее состояние легендарного форварда преодолело миллиардный рубеж.

Таким образом, Месси пополнил элитный клуб футболистов-миллиардеров, где его давним "соседом" является португальский форвард Криштиану Роналду, который первым в истории футбола преодолел эту финансовую отметку.

Отмечается, что при этом Месси в свое время отказался от сверхвыгодного предложения из Саудовской Аравии и продолжил карьеру в американском клубе "Интер Майами". В США его ежегодный доход, по заявлению владельцев франшизы, составляет около 70–80 миллионов долларов в год с учетом бонусов. Переезд аргентинца в MLS также радикально взвинтил коммерческую стоимость самого "Интер Майами", превратив его в один из самых дорогих и узнаваемых футбольных проектов в Новом Свете.