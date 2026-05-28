На границе торжественно встретили женскую сборную КР по борьбе

Женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе вернулась на родину после успешного выступления на молодежном чемпионате Азии (U23), который в эти дни проходит во Вьетнаме. Спортсменки прибыли в страну во вторник, 26 мая.

Торжественная встреча команды состоялась на кыргызско-казахстанской границе в пункте пропуска "Ак-Жол". Чествовать отечественных спортсменок приехали заместитель директора Дирекции по олимпийским видам спорта Канатбек Молдалиев, представители профильной федерации, сотрудники спортивного ведомства, а также преданные болельщики и родственники девушек.

Напомним, молодежное первенство континента проходит во вьетнамском Дананге с 23 по 31 мая. Состязания по женской борьбе завершились одними из первых. Сборная Кыргызстана, представленная 9 спортсменками, показала отличный результат, завоевав 4 медали - 1 золотую и 3 бронзовые. В общекомандном зачете наши девушки набрали 126 очков и заняли почетное 4-е место среди 11 сильнейших сборных Азии.