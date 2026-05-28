Каныкей Стамалиева завоевала бронзу на чемпионате Азии в Бишкеке

Кыргызстанская гимнастка Каныкей Стамалиева стала бронзовым призёром чемпионата Азии по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в Бишкеке.

В финале упражнения с лентой спортсменка набрала 24.25 балла, что позволило ей занять третье место на престижном континентальном первенстве.

Отметим, в 2025 году на аналогичном турнире в Сингапуре Стамалиева финишировала на 4-й позиции, остановившись всего в шаге от медали. На домашнем турнире в Бишкеке гимнастке удалось улучшить свой результат и подняться на пьедестал почета.


Теги:
художественная гимнастика, Кыргызстан
