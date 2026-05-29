Россия вводит жесткие правила для автоперевозок из стран ЕАЭС с 1 июня

- Светлана Лаптева
С 1 июня 2026 года меняются правила ввоза товаров в Россию из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Об этом информирует Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Новые требования вводятся согласно Федеральному закону №101-ФЗ от 17 апреля 2026 года и касаются импортеров, осуществляющих поставки товаров автотранспортом из государств Евразийского экономического союза.

Теперь импортеры обязаны заранее сообщать о предстоящей поставке через информационную систему Федеральной налоговой службы России, а также вносить обеспечительный платеж до ввоза товара на территорию РФ.

Как поясняют в ФТС РФ, система подтверждения поставки товара (СПОТ) создана для усиления контроля за ввозом товаров из стран ЕАЭС, предотвращения уклонения от уплаты налогов и обеспечения законности оборота импортируемой продукции.

Для ввоза товаров импортерам необходимо:

- оформить электронный документ, подтверждающий ожидание поставки товаров (ДОПП), через сервис заявителя на сайте ФНС России;

- получить QR-код;

- внести обеспечительный платеж.

Перевозчик, в свою очередь, обязан предъявить QR-код по требованию таможенных органов.

Если QR-код отсутствует либо сведения в ДОПП не совпадают с товаросопроводительными документами, транспортное средство с грузом не будет допущено на территорию Российской Федерации.

Новые правила могут затронуть значительное число участников внешнеэкономической деятельности в странах ЕАЭС, включая кыргызстанских экспортеров и логистические компании, работающие на российском направлении.


Теги:
Россия, ЕАЭС
