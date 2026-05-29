В Бишкеке прошёл российско-кыргызский форум к годовщине Победы

В Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева состоялся масштабный Международный российско-кыргызстанский научный форум "Наша общая Победа - сила сотрудничества России и Кыргызстана". Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стало авторитетной площадкой для укрепления гуманитарных связей и консолидации усилий по сохранению исторической правды. Организаторами этого знакового события выступили Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Уральский федеральный университет (Россия) в тесном партнерстве с отечественным общественным фондом "Суймонкул Чокморов". Главной целью встреч эксперты назвали противодействие фальсификации совместной истории, развитие молодежных инициатив и защиту общей памяти о подвиге предков.

Настоящим драйвером форума стал предшествующий ему конкурс исследовательских эссе среди кыргызстанских школьников на тему "Вклад Кыргызстана и Урала в Победу". Проект вызвал колоссальный, беспрецедентный отклик по всей стране - из абсолютно всех регионов республики в оргкомитет поступило 485 глубоких исследовательских работ. Абсолютными триумфаторами конкурса были признаны Акылай Нурланова, Шайлообек Раскулов, Айпери Адилетова, Алтынай Бакытова и Асылзат Усенова. Помимо почетных грамот, юные кыргызстанцы завоевали главный приз - сертификаты на бесплатную образовательную поездку в Екатеринбург.

Программа форума открылась эмоциональным осмотром уникальной выставки Центрального государственного архива общественно-политической документации КР, где были представлены редкие свидетельства военных лет. С приветственным словом к участникам обратились советник Посольства РФ Сергей Храмов, ректор БГУ Мирлан Дылдаев, советник президента КР Медетбек Букуев, руководитель проектов Фонда Горчакова Илья Дёмкин, директор Центрального госархива общественно-политической документации республики Замира Джумагулова и другие почетные гости.

В ходе пленарного заседания ведущие ученые БГУ, УрФУ и Института истории и археологии Уральского отделения РАН представили уникальные научные доклады. Профессора и академики детально раскрыли тему боевого и трудового вклада кыргызстанцев в общую Победу, проанализировали стратегическую роль промышленности и легендарного танкостроения Урала в годы войны, а также презентовали современные цифровые технологии, которые сегодня помогают эффективно сохранять историческую память. Логическим продолжением форума стали жаркие молодежные секции и панельные дискуссии, где молодые исследователи двух стран обсудили роль современных молодежных проектов в защите исторической правды.