Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

В Бишкеке прошёл российско-кыргызский форум к годовщине Победы

467  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева состоялся масштабный Международный российско-кыргызстанский научный форум "Наша общая Победа - сила сотрудничества России и Кыргызстана". Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стало авторитетной площадкой для укрепления гуманитарных связей и консолидации усилий по сохранению исторической правды. Организаторами этого знакового события выступили Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Уральский федеральный университет (Россия) в тесном партнерстве с отечественным общественным фондом "Суймонкул Чокморов". Главной целью встреч эксперты назвали противодействие фальсификации совместной истории, развитие молодежных инициатив и защиту общей памяти о подвиге предков.

Настоящим драйвером форума стал предшествующий ему конкурс исследовательских эссе среди кыргызстанских школьников на тему "Вклад Кыргызстана и Урала в Победу". Проект вызвал колоссальный, беспрецедентный отклик по всей стране - из абсолютно всех регионов республики в оргкомитет поступило 485 глубоких исследовательских работ. Абсолютными триумфаторами конкурса были признаны Акылай Нурланова, Шайлообек Раскулов, Айпери Адилетова, Алтынай Бакытова и Асылзат Усенова. Помимо почетных грамот, юные кыргызстанцы завоевали главный приз - сертификаты на бесплатную образовательную поездку в Екатеринбург.

Программа форума открылась эмоциональным осмотром уникальной выставки Центрального государственного архива общественно-политической документации КР, где были представлены редкие свидетельства военных лет. С приветственным словом к участникам обратились советник Посольства РФ Сергей Храмов, ректор БГУ Мирлан Дылдаев, советник президента КР Медетбек Букуев, руководитель проектов Фонда Горчакова Илья Дёмкин, директор Центрального госархива общественно-политической документации республики Замира Джумагулова и другие почетные гости.

В ходе пленарного заседания ведущие ученые БГУ, УрФУ и Института истории и археологии Уральского отделения РАН представили уникальные научные доклады. Профессора и академики детально раскрыли тему боевого и трудового вклада кыргызстанцев в общую Победу, проанализировали стратегическую роль промышленности и легендарного танкостроения Урала в годы войны, а также презентовали современные цифровые технологии, которые сегодня помогают эффективно сохранять историческую память. Логическим продолжением форума стали жаркие молодежные секции и панельные дискуссии, где молодые исследователи двух стран обсудили роль современных молодежных проектов в защите исторической правды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458885
Теги:
форум, День Победы, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  