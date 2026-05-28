В МИД России заявили о необходимости адаптации СНГ к новым мировым реалиям

Содружество Независимых Государств должно оперативно адаптироваться к кардинальным изменениям международной обстановки и вырабатывать новые, современные формы партнерства. Об этом в ходе круглого стола "Навстречу 35-летию СНГ: итоги, задачи, перспективы" в Совете Федерации РФ заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам дипломата, сотрудничество в рамках СНГ на протяжении десятилетий остается незыблемым внешнеполитическим приоритетом России, а приближающееся 35-летие организации служит отличным поводом не только подвести исторические итоги, но и определить стратегические ориентиры. Среди ключевых задач на среднесрочную перспективу Галузин назвал укрепление СНГ как монолитного интеграционного объединения, расширение его взаимодействия с другими международными институтами и качественную модернизацию внутренних структур Содружества.

В МИД РФ особо подчеркнули: создание СНГ после распада СССР позволило цивилизованно обеспечить переход к сотрудничеству суверенных республик на основе взаимного уважения, сохранив многолетние экономические, гуманитарные и культурные связи. Сегодня интеграция охватывает практически все сферы - от геополитики и безопасности до межпарламентского взаимодействия, образования и цифровизации.

Отдельный акцент замглавы российского МИД сделал на выстраивании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, а также на развитии Большого Евразийского партнерства. В этом глобальном процессе СНГ рассматривается Москвой как один из ключевых участников наряду с ОДКБ и ШОС. К настоящему моменту в рамках Содружества уже действует более 540 международных договоров, а Межпарламентская ассамблея (МПА СНГ) приняла свыше 400 модельных законов, обеспечивающих глубокое сближение национальных законодательств.

В экономическом блоке Галузин напомнил об успешно функционирующем полноценном режиме свободной торговли товарами, который укрепился за счет вступившего в силу соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях. Главным же прорывом в сфере финансовой безопасности стал уход от внешних рисков: на сегодняшний день более 95% взаиморасчетов между Россией и государствами СНГ осуществляется исключительно в национальных валютах. Параллельно с этим жестко контролируются вопросы безопасности - в рамках Содружества реализуются целевые программы по борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом и радикализацией.

Коснулся дипломат и развития общего культурно-образовательного пространства. В текущем году Россия увеличила свой добровольный взнос в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ до 350 миллионов рублей. Важнейшим цементирующим фактором Содружества остается русский язык. Галузин напомнил, что Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан выступили учредителями Международной организации по русскому языку, практическая деятельность которой официально стартовала 1 апреля 2026 года.

Священным и незыблемым элементом сотрудничества сторон остается сохранение исторической памяти. В ходе недавних масштабных мероприятий к 80-летию Великой Победы государства Содружества единодушно подтвердили монолитное единство в оценке исторического наследия и жесткую позицию по совместной защите правды о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма.