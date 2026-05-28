Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

В Бишкеке наградили авторов лучших работ о войне

307  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке чествовали юных талантов, чьи семейные хроники и творческие работы стали живым мостом между прошлым и будущим двух дружественных государств.

На площадке Русского дома в Бишкеке состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников масштабного творческого конкурса "Истории наших прадедов: как Кыргызстан и Россия воевали вместе". Проект, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объединил молодежь вокруг идеи сохранения священной исторической памяти.

Авторитетное состязание было организовано Посольством Российской Федерации в Кыргызской Республике совместно с общественным объединением "Союз женщин за традиционные ценности". Конкурс вызвал широкий отклик в регионах: свои силы в нем попробовали школьники в возрасте от 9 до 17 лет из Бишкека, Оша, Канта и села Тюп. Всего на суд жюри поступило более 70 пронзительных сочинений и 50 художественных рисунков. Каждая работа была пронизана глубоким уважением к беспримерному подвигу народов России и Кыргызстана, а также личными историями фронтовиков и тружеников тыла.

С приветственным словом к финалистам обратились руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев, представитель Посольства РФ Екатерина Чистова, общественный деятель Евгения Строкова и иерей Дмитрий. Особо эмоциональным моментом церемонии стало прочтение Екатериной Чистовой знаменитого стихотворения поэта-фронтовика, Героя Советского Союза Мусы Джалиля "Варварство", напомнившего присутствующим о чудовищных планах нацизма и той колоссальной цене, которую советский народ заплатил за свободу мира.

Праздничная программа была наполнена творческими номерами самих конкурсантов: ребята декламировали стихи, зачитывали отрывки из собственных эссе и искренне исполняли бессмертные песни военных лет. Также гостям презентовали короткометражную киноленту "Кресты", а в фойе Русского дома развернулась уникальная выставка лучших художественных работ.

Все триумфаторы и призеры получили почетные грамоты от Посольства России и памятные ценные подарки. Особые слова благодарности и отдельные награды прозвучали в адрес педагогов, которые помогли ребятам подготовить столь глубокие и качественные проекты. Прошедший конкурс в очередной раз доказал, что общая память о Великой Победе по-прежнему остается незыблемым фундаментом гуманитарного сотрудничества и искренней дружбы между народами Кыргызстана и России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458887
Теги:
День Победы, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  