В Бишкеке наградили авторов лучших работ о войне

В Бишкеке чествовали юных талантов, чьи семейные хроники и творческие работы стали живым мостом между прошлым и будущим двух дружественных государств.

На площадке Русского дома в Бишкеке состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников масштабного творческого конкурса "Истории наших прадедов: как Кыргызстан и Россия воевали вместе". Проект, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объединил молодежь вокруг идеи сохранения священной исторической памяти.

Авторитетное состязание было организовано Посольством Российской Федерации в Кыргызской Республике совместно с общественным объединением "Союз женщин за традиционные ценности". Конкурс вызвал широкий отклик в регионах: свои силы в нем попробовали школьники в возрасте от 9 до 17 лет из Бишкека, Оша, Канта и села Тюп. Всего на суд жюри поступило более 70 пронзительных сочинений и 50 художественных рисунков. Каждая работа была пронизана глубоким уважением к беспримерному подвигу народов России и Кыргызстана, а также личными историями фронтовиков и тружеников тыла.

С приветственным словом к финалистам обратились руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев, представитель Посольства РФ Екатерина Чистова, общественный деятель Евгения Строкова и иерей Дмитрий. Особо эмоциональным моментом церемонии стало прочтение Екатериной Чистовой знаменитого стихотворения поэта-фронтовика, Героя Советского Союза Мусы Джалиля "Варварство", напомнившего присутствующим о чудовищных планах нацизма и той колоссальной цене, которую советский народ заплатил за свободу мира.

Праздничная программа была наполнена творческими номерами самих конкурсантов: ребята декламировали стихи, зачитывали отрывки из собственных эссе и искренне исполняли бессмертные песни военных лет. Также гостям презентовали короткометражную киноленту "Кресты", а в фойе Русского дома развернулась уникальная выставка лучших художественных работ.

Все триумфаторы и призеры получили почетные грамоты от Посольства России и памятные ценные подарки. Особые слова благодарности и отдельные награды прозвучали в адрес педагогов, которые помогли ребятам подготовить столь глубокие и качественные проекты. Прошедший конкурс в очередной раз доказал, что общая память о Великой Победе по-прежнему остается незыблемым фундаментом гуманитарного сотрудничества и искренней дружбы между народами Кыргызстана и России.