КР и РФ готовят новый механизм страхования в обход ограничений ЕАЭС

Москва и Бишкек перешли к поиску прямых двусторонних механизмов для решения острейшего вопроса медицинского обеспечения семей кыргызстанских трудящихся в РФ.

В Москве состоялись масштабные переговоры глав профильных министерств и ведомств Кыргызстана и России. Ключевым итогом встречи стало обсуждение инициативы Бишкека по внедрению льготных медицинских полисов для семей кыргызстанских мигрантов, а также признания в РФ результатов медосмотров, пройденных гражданами еще до выезда из республики.

Переговоры прошли в представительном составе. С кыргызстанской стороны в них приняли участие министр здравоохранения Дамир Осмонов, глава Минтруда Канат Сагынбаев, замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев, председатель ФОМС Азамат Муканов и посол КР в РФ Кубанычбек Боконтаев. Российскую сторону возглавил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Асимметричный ответ: как защищены россияне в КР

В ходе дискуссии глава Минздрава КР Дамир Осмонов привел в пример действующую модель Кыргызстана. На сегодняшний день республика уже предоставляет официально трудоустроенным гражданам стран ЕАЭС полный доступ к системе ОМС. Более того, члены их семей имеют право приобрести полис всего за 1840 сомов в год, а беременные женщины из семей трудящихся государств союза получают страховку абсолютно бесплатно.

В связи с этим Кыргызстан предложил российской стороне выработать дополнительные зеркальные механизмы. Речь идет о возможности запуска специальных льготных полисов добровольного медстрахования (ДМС) с расширенным пакетом услуг для семей наших соотечественников. Окончательных договоренностей по этому вопросу пока не достигнуто, однако стороны детально прорабатывают страховые модели.

Упрощение процедур на родине

Еще одной важнейшей темой стало признание результатов медицинского освидетельствования, которое граждане КР проходят перед отправкой на заработки. Представители Кыргызстана подчеркнули: признание этих документов на территории России избавит мигрантов от двойных временных и финансовых затрат. В Минздраве РФ подтвердили, что ведомство уже занимается проработкой возможных юридических и организационных моделей для реализации этой инициативы.

Параллельно стороны затронули вопросы цифровизации здравоохранения, укрепления санитарной безопасности, развития высокотехнологичной медицины и подготовки кадров.

Новый формат вместо судебных тяжб

Проблема доступности медицины для близких трудовых мигрантов обострилась в январе 2026 года, когда Кыргызстан был вынужден обратиться в суд ЕАЭС из-за массовых отказов в выдаче полисов членам семей трудящихся в РФ. В марте текущего года суд вынес решение, пояснив, что Договор о ЕАЭС гарантирует всем лишь бесплатную экстренную помощь, а полноценный доступ к ОМС регулируется законами конкретной страны.

Нынешний раунд переговоров в Москве фактически вывел проблему из тупиковой юридической плоскости ЕАЭС в формат прямых двусторонних договоренностей. В случае успеха кыргызстанские семьи в РФ получат не автоматический доступ к российской системе ОМС, а уникальный, специально созданный для них льготный страховой инструмент.