В Чолпон-Ате стартовал V Форум глав регионов стран ШОС

Сегодня, 28 мая, в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области начал свою работу V Форум глав регионов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Параллельно на площадке проходит встреча представителей городов-побратимов стран, входящих в объединение. Мероприятие выступает ключевой международной платформой для углубления межрегионального взаимодействия, наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, а также укрепления гуманитарных контактов.
В качестве модератора масштабной встречи выступает первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Чоро Сейитов. С приветственным словом к делегатам обратился заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлист Акунбеков.
Для участия в форуме в Кыргызстан прибыли высокопоставленные зарубежные делегации, которые возглавляют:
Повестка дня форума охватывает широкий спектр актуальных направлений. Участники детально обсудят совместные проекты в сфере цифровизации, индустрии туризма, устойчивого развития, а также пути преодоления барьеров в торгово-экономической и инвестиционной деятельности регионов. Ожидается, что главным практическим результатом многосторонних встреч на Иссык-Куле станет подписание солидного пакета меморандумов о сотрудничестве между городами и областями стран ШОС, призванных закрепить новые партнерские и дружественные отношения.