В Чолпон-Ате стартовал V Форум глав регионов стран ШОС

- Карыпбай кызы Толгонай
Сегодня, 28 мая, в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области начал свою работу V Форум глав регионов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Параллельно на площадке проходит встреча представителей городов-побратимов стран, входящих в объединение. Мероприятие выступает ключевой международной платформой для углубления межрегионального взаимодействия, наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, а также укрепления гуманитарных контактов.

В качестве модератора масштабной встречи выступает первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Чоро Сейитов. С приветственным словом к делегатам обратился заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлист Акунбеков.

Для участия в форуме в Кыргызстан прибыли высокопоставленные зарубежные делегации, которые возглавляют:

  1. КНР: Шэнь Юэюэ - зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР, глава Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству;
  2. Узбекистан: Алишер Закиров - заместитель хокима Кашкадарьинской области;
  3. Россия: Даниил Турланов - замдиректора Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития РФ;
  4. Таджикистан: Зарина Давлатзода - зампредседателя Комитета по местному развитию при Президенте РТ;
  5. Казахстан: Олжас Смагулов - заместитель акима города Алматы;
  6. Иран: Мохаммад Хасан Асади - мэр города Шираз;
  7. Беларусь: Вадим Кравчук - глава администрации свободной экономической зоны "Брест";
  8. Индия: Бирендер Сингх Ядав - Чрезвычайный и Полномочный Посол в КР;
  9. Пакистан: Алтамаш Вазир Хан - Чрезвычайный и Полномочный Посол в КР;
  10. Секретариат ШОС: Казыбек Кочконов - советник Генерального секретаря организации.

Повестка дня форума охватывает широкий спектр актуальных направлений. Участники детально обсудят совместные проекты в сфере цифровизации, индустрии туризма, устойчивого развития, а также пути преодоления барьеров в торгово-экономической и инвестиционной деятельности регионов. Ожидается, что главным практическим результатом многосторонних встреч на Иссык-Куле станет подписание солидного пакета меморандумов о сотрудничестве между городами и областями стран ШОС, призванных закрепить новые партнерские и дружественные отношения.


