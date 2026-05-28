Цуй Шисинь: Для сотрудничества у медиа существует огромное пространство

В Бишкеке прошел кыргызско-китайский медиафорум -2026. Он собрал вместе ответственных лиц профильных госструктур, руководителей медиакомпаний, интернет-платформ, экспертов, представителей деловых кругов и журналистов Кыргызстана и Китая, которых, как верно подметил один из участников, объединил "Один пояс – один путь".

Особенность прошедшего медиафорума в том, что он состоялся накануне Саммита глав государств-членов ШОС в Бишкеке. И стал своего рода важным этапом информационной подготовки к этому мировому событию. Саммит пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию". И выбранная тема медиафорума по углублению медийного сотрудничества ради совместного развития представляется крайне актуальной, она выходит на первый план для профессионального сообщества.

Журналисты Кыргызстана тесно сотрудничают с китайскими коллегами уже не один год, не раз встречались на различных площадках, медиафорумах. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что ни с кем из представителей массмедиа других стран у СМИ Кыргызстана нет таких интенсивных контактов, как с коллегами из Китая. Это тоже свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между нашими странами и подчеркивает особые открытые и доверительные отношения между нами.

Открывая форум, заместитель главного редактора газеты "Жэньминь жибао" Цуй Шисинь, подчеркнул, что с развитием политических, экономических и социальных связей между странами как никогда возрастает роль информационного партнерства, без которого сложно представить дальнейшее сближение народов.

- В Китае говорят, что "настоящий друг – это сокровище, где бы он не находился". Китай и Кыргызстан – это добрые соседи, партнеры по пути к общему развитию и процветанию. Исторически наши страны связаны географически и культурно, дружба между нашими народами проходит сквозь века и остается крепкой, несмотря на расстояния. И совместное строительство и развитие становятся неотвратимой реальностью. Кооперация и взаимная выгода – это единственный путь к устойчивому успеху, к осуществлению идеи сообщества единой судьбы и ценный опыт в продвижении качественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути", - отметил Цуй Шисинь.

- Сотрудничество же СМИ – важная часть отношений между нашими странами. СМИ – это мост информационного обмена и посол культурного диалога. Своими профессиональными действиями и авторитетом мы должны разъяснять и направлять, рассказывать искренние, яркие истории сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана, распространять позиции сторон, твердо поддерживающих друг друга по вопросам, связанным с ключевыми интересами сторон, глубоко освещать яркую практику тесного сотрудничества сторон. А также повышать уровень понимания и признания нашими народами путей развития, внутренней и внешней политики друг друга, - сказал Цуй Шисинь.

По его словам, концепция Председателя КНР Си Цзиньпина "Пояс и Путь" на протяжении многих лет является основой внешней политики Китая и его отношений с ближайшими соседями.

- Не изоляция, а наоборот, сближение как никогда сегодня актуально для всех народов, в том числе наших стран, и все это осознали. И свидетельство тому, как отмечалось на форуме, - это стремление китайского и кыргызского народов узнать еще больше друг о друге, получать еще больше достоверной информации друг о друге, взаимодействовать между собой. А значит, для сотрудничества у медиасообщества существует огромное пространство, - считает заместитель главного редактора "Жэньминь жибао".

С его мнением солидарен и исполнительный главный редактор англоязычной версии газеты "Хуаньцю шибао" (Global Times) Лю Ян.

- Судя по результатам медиафорума, на нем были определены основные направления медийного сотрудничества во имя совместного развития. Журналисты Китая и Кыргызстана готовы усилить информационную поддержку многосторонним отношениям во всех сферах и совместно формировать глобальное общественное мнение. Я сделал вывод из всех выступлений, что СМИ наших стран развиваются в унисон и продолжают поиски новых моделей сотрудничества с использованием цифровых информационных технологий, без которых уже не обойтись, - сказал в интервью VB.KG наш коллега из "Хуаньцю шибао" Лю Ян.

- Проект "Один пояс - один путь", о котором мы много говорим, - это не только инфраструктура и экономика. Это - философия, в центре которой стоит идея общей судьбы человечества. Эта идея нам особенно близка. Мы - наследники Великого Шелкового пути, и символично, что сегодня мы говорим не только об экономических и политических связях, а о связи идей, смыслов и доверия. Ведь настоящая близость между странами начинается с человеческого понимания и интереса. В этих процессах невозможно переоценить роль СМИ, - очень верно подчеркнул обозреватель газеты "Кыргыз Туусу" Курманбек Мамбетов.

По мнению советника-посланника посольства Китая в Кыргызстане Сунь Дапэна, основной акцент сотрудничества медиа должен делаться на практическое взаимодействие, конечной целью которого является развитие.

- В качестве ключевых направлений следует рассматривать синхронизацию сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" с национальными программами развития, усиление стратегической координации, сохранение и популяризацию национального духа и культурного наследия, укрепление гуманитарных связей, разнообразие форм медийного взаимодействия и обменов.

В практической работе СМИ следует ориентироваться на достоверность, рассказывая истории традиционной дружбы и добрососедских отношений между Китаем и Кыргызстаном. Только такой подход позволит избежать впечатления сухой пропаганды, предоставляя аудитории живой и убедительный контент, - считает дипломат.

- В осложняющемся сейчас мировом пространстве все больше усиливается противостояние супердержав. Центральная же Азия становится перекрестным регионом, куда обращено их внимание. Поэтому сегодня уделяется так много внимания на более тесное сближение информационных ресурсов стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, с Китаем. Эта тенденция связана с тем, что приходит понимание, что через информационное пространство наши страны получат большее развитие. А это выгодно и странам Центральной Азии, и, конечно, Кыргызстану, потому что, находясь рядом с таким соседом, как Китай, мы можем использовать все выгоды от совместного сотрудничества с ним в разных сферах, - поделился своим мнением с VB.KG известный журналист-аналитик, политолог, профессор университета "Ала-Тоо" Кубанычбек Таабалдиев.

- И в этом отношении информационная поддержка двух стран подстегивает оба государства к тому, чтобы граждане и Кыргызстана, и Китая могли бы получать достоверную, детальную информацию о том, что делается в наших странах и что еще планируется сделать, чтобы снять недопонимание людей по тем или иным решениям. Поэтому влияние информационных ресурсов двух стран позволит их населению понять реальную сущность, глубинные процессы того, какую пользу стране принесет тот или иной проект, - резюмировал Кубанычбек Таабалдиев.

В рамках форума прошла фотовыставка "Неделя Китая за рубежом", а на стендах был представлен исторический путь газет "Кыргыз Туусу" и "Слово Кыргызстана". А также состоялся запуск пресс-тура СМИ Китая и Кыргызстана по высококачественному совместному строительству "Одного пояса - одного пути".