Мэрия Бишкека подготовила программу ко Дню защиты детей

Мэрия Бишкека приглашает горожан, гостей столицы и маленьких бишкекчан на праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

По данным муниципалитета, основные мероприятия пройдут на площади Ала-Тоо. С 10:00 на фонтанной площади для детей организуют фотозоны, конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания и фудкорты с блюдами национальной кухни.

Кроме того, в рамках VI Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе" с 17:00 состоятся выступления зарубежных участников и концерт Центров детского творчества. Вечером для гостей подготовят праздничную дискотеку и вечер дружбы.