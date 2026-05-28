Генпрокуратура КР восстановила права частных ветеринаров

Генеральная прокуратура выявила факты ограничения прав субъектов предпринимательства в сфере частной ветеринарной практики. После акта прокурорского реагирования Кабинет министров внес изменения в постановление "О регулировании частной ветеринарной практики в Кыргызской Республике".

Как сообщили в Генпрокуратуре, ранее принятые решения противоречили нормативным правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу. В результате частные ветеринарные специалисты были лишены возможности проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на продовольственных рынках.

После внесенных изменений частным ветеринарным врачам восстановили право проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на рынках и выдавать протоколы испытаний.

В настоящее время утверждено Положение о лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках. Также заключены договоры с 21 частным ветеринарным специалистом о передаче отдельных полномочий в сфере ветеринарно-санитарной экспертизы.

В Генеральной прокуратуре отметили, что работа по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей продолжается.