В Кыргызстане завершили рекультивацию уранового хвостохранилища в Мин-Куше

МЧС Кыргызстана и российская госкорпорация "Росатом" подписали официальный протокол о завершении масштабных работ по рекультивации уранового хвостохранилища в поселке Мин-Куш. В ходе встречи стороны также утвердили детальный план дальнейших совместных действий по реабилитации экологически опасных участков в республике на 2026–2028 годы.

Знаковым событием мероприятия стало открытие в Мин-Куше мемориальной стелы, посвященной истории отечественной горнорудной промышленности и стратегическому партнерству Кыргызстана и России.

Комментируя итоги проделанной работы, заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Николай Спасский подчеркнул, что этот проект имеет не только важнейшее экономическое, но и глубокое моральное значение.

"Сегодня мы подвели черту под первым, ключевым этапом. То, что мы сделали под эгидой СНГ, - это колоссальный объем: перемещено и безопасно изолировано более 1,5 миллиона кубометров радиоактивного грунта на двух сложнейших объектах - в поселке Мин-Куш, который являлся самым тяжелым участком, и в Каджи-Сае. Уникальная особенность нашего проекта заключается в том, что мы одновременно решаем несколько сложнейших задач. Мы на практике отрабатываем уникальные технологии, аналогов которым еще не было в мире. И второе - мы не просто говорим о работе, а реально делаем ее на благо людей", - заявил Николай Спасский.

Напомним, Мин-Куш и Каджи-Сай относятся к числу территорий, где в советский период активно велась добыча и первичная переработка урана. Вопросы рекультивации и безопасной консервации хвостохранилищ, а также радиоактивных объектов на протяжении многих лет оставались одной из самых острых экологических проблем для Кыргызстана. Успешное завершение первого этапа проекта позволяет полностью снять риски экологического характера для местного населения и водных ресурсов региона.