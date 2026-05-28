В АлтГУ обсудили роль Исмаила Гаспринского в истории тюркских народов

В Барнауле 25–26 мая на базе Алтайского государственного университета прошла международная научная конференция "Исмаил Гаспринский: просветитель, издатель, педагог", приуроченная к 175-летию со дня рождения выдающегося общественного деятеля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участники конференции обсудили вклад Исмаила Гаспринского в развитие образования, просвещения и издательского дела, а также его роль в формировании национальной идентичности тюркских народов.

Площадка объединила ученых, исследователей и экспертов, которые рассмотрели многогранное наследие просветителя и его влияние на общественно-культурные процессы.