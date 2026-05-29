В ЕАЭС растет роль стран Глобального Юга и цифрового транзита - Иманалиев

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев рассказал о ключевых тенденциях в развитии Евразийского экономического союза, сотрудничестве с зарубежными инвесторами и цифровизации транзита.

По его словам, в ЕАЭС меняются торговые потоки - увеличивается доля стран Глобального Юга и восточного направления. Это, отметил представитель коллегии, открывает дополнительные возможности для Кыргызстана и других государств союза.

"Мы видим, что торговые потоки меняются, растет доля стран Глобального Юга. Меняется и структура торговли внутри союза", - сказал Иманалиев во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Казахстан.

Он сообщил, что в ЕАЭС активно прорабатывается развитие транзитного потенциала. На финальной стадии находится создание единой системы таможенного транзита, к которой смогут беспрепятственно подключаться страны-партнеры.

Отдельно министр остановился на сотрудничестве с Узбекистаном. По его словам, стороны начали предметные переговоры по вопросам перемещения транспортных средств и товаров через государственные границы.

"Речь идет о бесшовности, цифровизации инструментов и обмене информацией в цифровом формате. Это уже требование времени", - отметил он.

Иманалиев также сообщил, что в рамках пилотных проектов рассматриваются электронные транспортные документы и цифровые механизмы контроля перевозок. Для Кыргызстана это особенно важно с точки зрения расширения пропускной способности пунктов пропуска и прозрачного учета товаров.

Говоря о сотрудничестве с европейским бизнесом, министр отметил сохраняющийся интерес итальянских компаний к рынку ЕАЭС, несмотря на общее сокращение взаимодействия со многими другими странами ЕС.

По его словам, после встреч с представителями деловых кругов Италии ЕЭК получила четкие сигналы о готовности европейских партнеров сохранять и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

"Итальянский бизнес заинтересован в энергетике, продовольственном секторе, машиностроении и переработке сырья. Компании хотят участвовать в кооперационных и инвестиционных проектах на уровне ЕАЭС", - сообщил Иманалиев.

Видеомост Москва - Астана - Минск - Ереван - Бишкек прошел в рамках V Евразийского экономического форума в Астане.