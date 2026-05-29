Садыр Жапаров: ИИ - это новый "локомотив мировой истории"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на пленарном заседании V Евразийского экономического форума в Астане, который в этом году проходит под темой "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

Он заявил, что искусственный интеллект сегодня перестал быть узкоспециализированным инструментом для IT-сектора и превратился в новую реальность глобального масштаба, сопоставимую с промышленной революцией и освоением космоса.

"ИИ - это новый локомотив мировой истории", - подчеркнул президент Кыргызстана.

По его словам, перед странами Евразийского экономического союза стоит ключевая стратегическая задача - обеспечить такое развитие искусственного интеллекта, которое будет укреплять государственный суверенитет, а не формировать зависимость от внешних технологий и алгоритмов.

Жапаров отметил, что ИИ не имеет национальных границ, а страны ЕАЭС обладают значительным потенциалом для совместной работы в этой сфере при условии кооперации и согласованной цифровой политики.

Практическое применение ИИ в Кыргызстане

Президент привел конкретные примеры внедрения технологий искусственного интеллекта в Кыргызстане. По его словам, ИИ уже используется:

в фискальной системе; для выявления мошеннических операций; в борьбе с коррупцией.

"ИИ способен стать одним из эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости государственных процессов. Коррупция возникает там, где решения принимаются непрозрачно", - отметил он.

Таким образом, цифровые технологии рассматриваются не только как инструмент экономической модернизации, но и как механизм повышения прозрачности государственного управления.

Цифровой суверенитет и национальные решения

Отдельное внимание Жапаров уделил рискам технологической зависимости. Он подчеркнул, что при внедрении ИИ страны сталкиваются с вопросом цифрового суверенитета и необходимостью защиты собственной инфраструктуры и данных.

В этой связи Кыргызстан, по его словам, делает ставку на развитие национальных ИИ-решений, чтобы снизить зависимость от внешних платформ и технологий.

Потенциал ЕАЭС и совместная цифровая инфраструктура

Президент также отметил, что страны ЕАЭС обладают значительным потенциалом для кооперации в сфере искусственного интеллекта.

Он предложил развивать:

совместные модели ИИ; общие вычислительные мощности; дата-центры и цифровую инфраструктуру союза.

"Объединение усилий в разработке моделей, создании вычислительных мощностей и дата-центров позволит стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами цифровой повестки", - заявил Жапаров.

Контекст форума и резонанс

Форум в Астане собрал представителей стран ЕАЭС для обсуждения цифровой трансформации экономики, роли ИИ в управлении и логистике, а также развития интеграционных механизмов в условиях глобальной технологической конкуренции.

Выступление президента Кыргызстана вызвало широкий резонанс и активно цитируется средствами массовой информации всех стран-участниц форума, подчеркивая актуальность поднятых им вопросов для цифрового будущего ЕАЭС.