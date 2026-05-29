Кыргызстан выдал Франции иностранца, находившегося в международном розыске

Кыргызстан экстрадировал во Францию иностранного гражданина, находившегося в международном розыске. Мужчина подозревается в содействии незаконному въезду и пребыванию иностранцев на территории Франции и ряда государств Шенгенской зоны.

Экстрадиция проведена в рамках международных обязательств Кыргызской Республики, вытекающих из Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, а также на основе принципа взаимности.

По информации компетентных органов Французской Республики, разыскиваемый действовал в составе преступной группы, причастной к организации незаконной миграции.

Выдача подозреваемого стала результатом скоординированной работы Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола Кыргызской Республики.

В Генеральной прокуратуре отметили, что Кыргызстан продолжит развивать международное сотрудничество с зарубежными партнёрами и расширять взаимодействие в сфере розыска и экстрадиции лиц, скрывающихся от уголовного преследования.