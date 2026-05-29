ГКНБ: Лица, связанные с ОПГ, заявили об отказе от криминальных взглядов

ГКНБ и МВД провели профилактические мероприятия в отношении лиц, причастных к организованным преступным группировкам, в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской областях.

Как сообщили в ведомстве, мероприятия проведены в рамках совместного плана по противодействию деятельности организованной преступности на территории Кыргызстана.

В ходе работы были задокументированы видеоматериалы, на которых лица, ранее связывавшиеся с ОПГ, заявляют об отказе от воровской и криминальной идеологии, а также призывают к соблюдению законодательства Кыргызской Республики.

В ГКНБ подчеркнули, что работа по борьбе с организованной преступностью продолжается на постоянной основе.