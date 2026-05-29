Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

Крупную партию арбузов не допустили на рынок Кыргызстана

401  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстан не пропустили 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана. Партия продукции была возвращена отправителю из-за нарушений фитосанитарных требований.

Как сообщили в Департаменте химизации, защиты и карантина растений, груз был проверен 28 мая на контрольно-пропускном пункте "Достук".

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы установили отсутствие обязательной маркировки на упаковке подкарантинной продукции. Это является нарушением карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.

В связи с выявленными нарушениями ввоз арбузов на территорию Кыргызстана был запрещен, а 21 тонна продукции возвращена обратно в Узбекистан.

В ведомстве отметили, что контроль за ввозимой растительной продукцией проводится на постоянной основе для обеспечения фитосанитарной безопасности страны, защиты внутреннего рынка и предотвращения проникновения карантинных вредных объектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458914
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, продукты, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  