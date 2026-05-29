Крупную партию арбузов не допустили на рынок Кыргызстана

В Кыргызстан не пропустили 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана. Партия продукции была возвращена отправителю из-за нарушений фитосанитарных требований.

Как сообщили в Департаменте химизации, защиты и карантина растений, груз был проверен 28 мая на контрольно-пропускном пункте "Достук".

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы установили отсутствие обязательной маркировки на упаковке подкарантинной продукции. Это является нарушением карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.

В связи с выявленными нарушениями ввоз арбузов на территорию Кыргызстана был запрещен, а 21 тонна продукции возвращена обратно в Узбекистан.

В ведомстве отметили, что контроль за ввозимой растительной продукцией проводится на постоянной основе для обеспечения фитосанитарной безопасности страны, защиты внутреннего рынка и предотвращения проникновения карантинных вредных объектов.