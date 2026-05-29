Девять вакантных мандатов переданы новым депутатам местных кенешей

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана передала вакантные депутатские мандаты в Бишкекском, Токмокском, Сулюктинском городских, а также ряде айылных кенешей страны.

Соответствующие решения были приняты 28 мая на заседании ЦИК на основании решений территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий депутатов и передаче освободившихся мандатов следующим кандидатам.

В Бишкекском городском кенеше вакантный мандат получил Алмаз Шананов от партии "Ынтымак".

В Токмокском городском кенеше полномочия депутата Алтынбека Абдимуталипова прекращены по собственному заявлению. Его мандат передан Байзаку Нурлан уулу от партии "Адилет".

В Сулюктинском городском кенеше после досрочного прекращения полномочий Куанычбека Толобаева мандат получил Байышбек Абдираимов от партии "Адилет".

Также изменения произошли в айылных кенешах Ноокенского, Чаткальского, Таласского, Кара-Кулжинского и Узгенского районов. Основанием для прекращения полномочий в большинстве случаев стали личные заявления депутатов. В Ноокенском районе один из депутатов лишился мандата из-за отсутствия без уважительных причин на сессиях кенеша более четырех раз в течение года.

Всего ЦИК утвердил передачу девяти вакантных депутатских мандатов.


местный кенеш, Кыргызстан, Депутат, ЦИК
