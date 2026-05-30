Неймар рискует пропустить старт чемпионата мира 2026 года из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил серьезную травму и может пропустить старт чемпионата мира 2026 года. Медицинское обследование выявило у 34-летнего футболиста разрыв икроножной мышцы второй степени, из-за чего срок восстановления составит от двух до трех недель.

Из-за повреждения форвард не сыграет в товарищеских матчах сборной Бразилии против Панамы и Египта. Также под вопросом оказалось участие Неймара в первом матче бразильцев на чемпионате мира против Марокко, который состоится 13 июня.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что первоначально травма считалась менее серьезной, однако результаты МРТ показали мышечный разрыв. Повреждение игрок получил 11 дней назад.

Если Неймар не успеет восстановиться, это станет серьезной потерей для сборной Бразилии, так как предстоящий мундиаль должен стать для него уже четвертым в карьере.