Тяжелоатлеты из Бишкека увезли 17 медалей с Кубка Кыргызстана

В городе Чолпон-Ата завершился Кубок Кыргызской Республики по тяжелой атлетике, где спортсмены из Бишкека продемонстрировали успешное выступление, завоевав 17 медалей.

Соревнования проходили с 20 по 24 мая и собрали сильнейших тяжелоатлетов страны. От СДЮСШОР по тяжелой атлетике Бишкека в турнире приняли участие 31 спортсмен.

По итогам Кубка представители столицы завоевали восемь золотых, две серебряные и семь бронзовых наград.

Чемпионами турнира стали Бегимай Чолпонбаева, Жамиля Женишбек, Фарух Шокиржанов, Жайкал Каимова, Нургазы Жеңишбек уулу, Айдай Курманбек кызы, Саида Мамбетказиева и Дастан Иманалиев.

Серебряные медали выиграли Нурчолпон Нурланбек уулу и Муканбет Мийназаров.

Бронзовыми призёрами соревнований стали Акылай Шайлообаева, Анисия Байгачева, Азамат Байгабылов, Айтегин Жолдошкулов, Азамат Назарбаев, Илгиз Шакенов и Жумалы Бегалы уулу.

Турнир был организован Федерацией тяжелой атлетики Кыргызской Республики.