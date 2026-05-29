В Кыргызстане появится Национальное агентство по блокчейн-технологиям

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте Кыргызской Республики.

Согласно документу, новое ведомство будет сформировано на базе Секретариата Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий. Агентство определено уполномоченным государственным органом, который будет заниматься реализацией государственной политики, а также регулированием рынка виртуальных активов.

В указе отмечается, что создание новой структуры направлено на повышение эффективности государственного управления за счет четкого распределения функций по развитию отрасли, регулированию и контролю между государственными органами.

Часть полномочий в сфере виртуальных активов перейдет от Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. В течение месяца служба должна передать агентству информационные системы, электронные базы данных, государственные реестры, программно-технические средства и документацию, связанную с регулированием данного сектора.

В том числе новой структуре будут переданы сведения о лицензиях и разрешениях, данные государственного реестра эмиссии виртуальных активов, а также материалы, касающиеся выпуска, обращения и регистрации цифровых активов.

Руководитель агентства будет назначаться и освобождаться от должности президентом Кыргызстана.

Кроме того, указом утверждены структура ведомства, штатная численность сотрудников, условия оплаты труда и социальные гарантии работников. Предусмотрены надбавки за особые условия работы, выплаты на оздоровление, тринадцатая заработная плата, а также компенсации транспортных и иных расходов.

Документ также допускает назначение сотрудников на отдельные вакантные административные государственные должности в агентстве без проведения конкурсного отбора.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с указом президента и обеспечить выполнение предусмотренных им мероприятий.


президент, информационные технологии, Кыргызстан, Садыр Жапаров
