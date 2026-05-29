Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

На границе Кыргызстана пресечены два факта нарушения правил перевозки

326  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На кыргызско-узбекской границе у гражданина Кыргызстана обнаружили 30 тысяч долларов , а на пункте пропуска "Ак-Жол" задержали автомобильные запчасти без сопроводительных документов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, 27 мая на КПП "Достук-автодорожный" при проверке лиц, выезжающих в Узбекистан, у жителя Кара-Суйского района Ошской области были выявлены наличные денежные средства в размере 30 тысяч долларов. По предварительным подсчетам, сумма эквивалентна примерно 2,6 млн сомов.

Гражданину разъяснили требования законодательства, регулирующего порядок перемещения наличных денежных средств через государственную границу. По данному факту оформлены соответствующие материалы, а сам гражданин вместе с денежными средствами передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Еще один факт был выявлен 28 мая на КПП "Ак-Жол-автодорожный". При досмотре автомобиля KIA Sorento, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан, пограничники обнаружили автомобильные запасные части без товаросопроводительных документов.

По данному факту также оформлены необходимые материалы. Водитель, транспортное средство и товар переданы сотрудникам налоговых органов для принятия мер в соответствии с законодательством.

В Пограничной службе напомнили о необходимости соблюдения требований законодательства при перемещении денежных средств, товаров и транспортных средств через государственную границу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458923
Теги:
граница, Казахстан, нарушения, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  