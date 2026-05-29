На границе Кыргызстана пресечены два факта нарушения правил перевозки

На кыргызско-узбекской границе у гражданина Кыргызстана обнаружили 30 тысяч долларов , а на пункте пропуска "Ак-Жол" задержали автомобильные запчасти без сопроводительных документов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, 27 мая на КПП "Достук-автодорожный" при проверке лиц, выезжающих в Узбекистан, у жителя Кара-Суйского района Ошской области были выявлены наличные денежные средства в размере 30 тысяч долларов. По предварительным подсчетам, сумма эквивалентна примерно 2,6 млн сомов.

Гражданину разъяснили требования законодательства, регулирующего порядок перемещения наличных денежных средств через государственную границу. По данному факту оформлены соответствующие материалы, а сам гражданин вместе с денежными средствами передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Еще один факт был выявлен 28 мая на КПП "Ак-Жол-автодорожный". При досмотре автомобиля KIA Sorento, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан, пограничники обнаружили автомобильные запасные части без товаросопроводительных документов.

По данному факту также оформлены необходимые материалы. Водитель, транспортное средство и товар переданы сотрудникам налоговых органов для принятия мер в соответствии с законодательством.

В Пограничной службе напомнили о необходимости соблюдения требований законодательства при перемещении денежных средств, товаров и транспортных средств через государственную границу.