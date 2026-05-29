Неизвестные бросили 31 барана и скрылись при виде пограничников

Военнослужащие Лейлекского пограничного отряда предотвратили попытку незаконного перемещения 31 головы мелкого рогатого скота через государственную границу Кыргызстана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, инцидент произошел 28 мая в местности Талпак. Пограничный наряд обнаружил 31 барана, которых перегоняли в сторону государственной границы. Животные находились примерно в 150 метрах от линии границы.

По данным ведомства, при появлении пограничников двое неизвестных, сопровождавших скот, скрылись с места происшествия, оставив животных.

Задержанный скот передан сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельцев животных и выяснению всех обстоятельств произошедшего.