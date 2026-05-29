Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

Неизвестные бросили 31 барана и скрылись при виде пограничников

364  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие Лейлекского пограничного отряда предотвратили попытку незаконного перемещения 31 головы мелкого рогатого скота через государственную границу Кыргызстана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, инцидент произошел 28 мая в местности Талпак. Пограничный наряд обнаружил 31 барана, которых перегоняли в сторону государственной границы. Животные находились примерно в 150 метрах от линии границы.

По данным ведомства, при появлении пограничников двое неизвестных, сопровождавших скот, скрылись с места происшествия, оставив животных.

Задержанный скот передан сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельцев животных и выяснению всех обстоятельств произошедшего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458925
Теги:
Баткенская область, Лейлекский район, животные, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  