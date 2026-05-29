2ГИС назвал города Кыргызстана с самым активным жилищным строительством

В Кыргызстане за 2025 год и первые пять месяцев 2026 года на карту сервиса 2ГИС было добавлено более 600 жилых зданий. Наибольшая строительная активность зафиксирована в Бишкеке.

По данным компании, в столице в течение 2025 года появилось 142 новых жилых дома, а с января по май 2026 года - еще 48. Таким образом, за отчетный период количество новостроек в Бишкеке увеличилось на 190 объектов.

Кроме того, на конец 2025 года в Бишкеке насчитывалось 116 строящихся жилых домов, а за первые пять месяцев 2026 года на карте появились еще 42 строительные площадки.

Стабильный рост жилищного строительства отмечается и в Оше. В южной столице в 2025 году было добавлено 16 новостроек, а в январе–мае 2026 года - еще шесть.

Количество строящихся жилых домов в Оше составило 37 объектов в 2025 году. В начале 2026 года к ним добавилось еще десять строительных площадок.

Анализ основан на обновлениях карты 2ГИС за 2025 год и первые пять месяцев 2026 года.