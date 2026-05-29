Шесть автомобилей водворили на штрафстоянку после "Последнего звонка"

Во время празднования "Последнего звонка" сотрудники Управления патрульной службы милиции остановили шестерых выпускников, управлявших автомобилями.

Как сообщили в УПСМ, в отношении водителей составлены протоколы по статье 189 Кодекса о правонарушениях в особых сферах. Основанием для привлечения к ответственности стало использование цветного дымообразующего вещества через окна автомобилей.

Каждому из нарушителей назначен штраф в размере 15 тысяч сомов. Кроме того, транспортные средства водворены на штрафстоянку.

В УПСМ напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и требований законодательства во время проведения праздничных мероприятий.