Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

Глава МИД рассказал в ООН о приоритетах Кыргызстана

292  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на заседании Группы друзей по глобальному управлению в Нью-Йорке заявил о готовности республики внести вклад в укрепление международной безопасности и подтвердил стремление страны стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выступая на встрече под председательством министра иностранных дел Китая Ван И, глава МИД Кыргызстана подчеркнул необходимость укрепления центральной роли ООН в решении глобальных проблем, а также выступил за реформирование Совета Безопасности организации путем расширения представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Жээнбек Кулубаев отметил, что современная система международных отношений сталкивается с серьезными вызовами, включая рост геополитической напряженности, кризис доверия и продолжающиеся вооруженные конфликты. По его словам, в этих условиях особую важность приобретают многостороннее сотрудничество и коллективные подходы в рамках ООН.

Министр также рассказал участникам заседания о выдвижении Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Он отметил, что республика рассматривает работу в Совбезе как возможность содействовать предотвращению конфликтов и укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, киберугрозами, изменением климата и эпидемиями.

Отдельное внимание глава МИД уделил вопросам защиты интересов малых, развивающихся, горных и не имеющих выхода к морю государств. В этой связи он напомнил о принятой по инициативе Кыргызстана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об устойчивом горном развитии и Пятилетии действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы.

Кроме того, Кулубаев рассказал о работе Кыргызстана по продвижению культурно-гуманитарного наследия кочевой цивилизации и развитии Всемирных игр кочевников как международной площадки межкультурного диалога.

В завершение министр ознакомил участников заседания с приоритетами председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества в 2025–2026 годах и сообщил, что саммит ШОС пройдет в Кыргызстане 1 сентября 2026 года.

Справка: Группа друзей по глобальному управлению представляет собой неформальный механизм сотрудничества государств-членов ООН для обмена мнениями, координации подходов и выработки совместных позиций по вопросам реформирования и совершенствования системы глобального управления. Инициатива создания Группы была выдвинута КНР в рамках Инициативы по глобальному управлению, объявленной Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2025 года. Деятельность Группы основывается на принципах суверенного равенства, международного права, многосторонности, поддержки центральной роли ООН и практического международного сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458928
Теги:
Китай, США, Кыргызстан, МИД, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  