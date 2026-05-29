Глава МИД рассказал в ООН о приоритетах Кыргызстана

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на заседании Группы друзей по глобальному управлению в Нью-Йорке заявил о готовности республики внести вклад в укрепление международной безопасности и подтвердил стремление страны стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выступая на встрече под председательством министра иностранных дел Китая Ван И, глава МИД Кыргызстана подчеркнул необходимость укрепления центральной роли ООН в решении глобальных проблем, а также выступил за реформирование Совета Безопасности организации путем расширения представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Жээнбек Кулубаев отметил, что современная система международных отношений сталкивается с серьезными вызовами, включая рост геополитической напряженности, кризис доверия и продолжающиеся вооруженные конфликты. По его словам, в этих условиях особую важность приобретают многостороннее сотрудничество и коллективные подходы в рамках ООН.

Министр также рассказал участникам заседания о выдвижении Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Он отметил, что республика рассматривает работу в Совбезе как возможность содействовать предотвращению конфликтов и укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, киберугрозами, изменением климата и эпидемиями.

Отдельное внимание глава МИД уделил вопросам защиты интересов малых, развивающихся, горных и не имеющих выхода к морю государств. В этой связи он напомнил о принятой по инициативе Кыргызстана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об устойчивом горном развитии и Пятилетии действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы.

Кроме того, Кулубаев рассказал о работе Кыргызстана по продвижению культурно-гуманитарного наследия кочевой цивилизации и развитии Всемирных игр кочевников как международной площадки межкультурного диалога.

В завершение министр ознакомил участников заседания с приоритетами председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества в 2025–2026 годах и сообщил, что саммит ШОС пройдет в Кыргызстане 1 сентября 2026 года.

Справка: Группа друзей по глобальному управлению представляет собой неформальный механизм сотрудничества государств-членов ООН для обмена мнениями, координации подходов и выработки совместных позиций по вопросам реформирования и совершенствования системы глобального управления. Инициатива создания Группы была выдвинута КНР в рамках Инициативы по глобальному управлению, объявленной Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2025 года. Деятельность Группы основывается на принципах суверенного равенства, международного права, многосторонности, поддержки центральной роли ООН и практического международного сотрудничества.