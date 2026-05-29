В Бишкеке заработали новые камеры фиксации нарушений ПДД

В Бишкеке с 29 мая в рабочем режиме начали функционировать новые камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы установлены на улице Б. Юнусалиева возле домов №127 и №139.

Как сообщили в ГУОБДД, камеры будут автоматически выявлять нарушения требований дорожных знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

Кроме того, аппаратно-программные комплексы, расположенные вблизи остановок общественного транспорта, будут фиксировать случаи незаконной остановки и стоянки автомобилей на остановочных площадках.

По каждому выявленному нарушению будут выноситься постановления в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

В ведомстве напомнили, что остановка и стоянка транспортных средств на остановках общественного транспорта создают препятствия для движения автобусов и троллейбусов, способствуют образованию заторов и повышают риск возникновения аварийных ситуаций.

Информация о зафиксированных нарушениях будет направляться владельцам транспортных средств через мобильное приложение "Тундук".