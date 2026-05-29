Исследование Озон раскрыло предпочтения покупателей в интернете

Маркетплейс Ozon Кыргызстан провел масштабное исследование и выяснил, как отзывы и оценки влияют на покупательское поведение. Опрос более чем тысячи пользователей показал, что для 70% респондентов мнение других людей в интернете является решающим фактором, который по своей значимости опережает даже сроки доставки. При этом идеальный "безопасный" рейтинг товара в глазах потребителей начинается от 4.8 звезды.

Эта статистика критически важна для отечественного бизнеса, поскольку сегодня 99% продавцов Ozon из Кыргызстана реализуют свои товары именно на российский рынок. По итогам первого квартала 2026 года чаще всего российские покупатели заказывали у предпринимателей из Кыргызстана одежду, продажи которой взлетели более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в топ самых продаваемых категорий вошли товары для красоты и здоровья (рост более чем в 5 раз), детская одежда (рост более чем в 4 раза), книги (почти в 2 раза), а также аксессуары (рост более чем в 2 раза).

Аналитики Ozon Кыргызстан выяснили, что более половины опрошенных совершают покупки на маркетплейсах несколько раз в месяц, а каждый третий пользуется услугами онлайн-площадок несколько раз в неделю. При выборе товара пользователи в первую очередь смотрят на цену, скидки, отзывы и рейтинг. Эти факторы заметно опережают по значимости визуальное оформление карточки: фотографии и описание важны лишь для 30% опрошенных. Сроки доставки учитывают 18% пользователей, а страну производства - всего 9%.

Отзывы остаются ключевым инструментом для принятия решения о покупке. По данным исследования, 66% пользователей всегда читают их перед оплатой, еще треть делают это часто. При этом покупатели уделяют внимание не только общей оценке, но и содержанию комментариев. В среднем на их изучение уходит от 3 до 5 минут, однако пользователи старшего возраста изучают отклики более внимательно и готовы тратить на это более 10 минут. В целом женщины подходят к анализу обратной связи гораздо тщательнее, чем мужчины.

Рейтинг товара также играет значимую роль. Для половины пользователей комфортным уровнем для покупки является оценка от 4.8 звезды, еще треть ориентируется на диапазон 4.5–4.7. При этом покупатели все чаще оценивают рейтинг в сочетании с количеством и качеством отзывов. Так, при небольшом числе оценок пользователи могут дополнительно изучать информацию о товаре, чтобы убедиться в его надежности. Если отзывов много, внимание смещается на их содержание: покупатели внимательно читают комментарии, рассматривают фотографии и стараются оценить реальный опыт использования.

Исследование показало, что значимость обратной связи различается в зависимости от категории. Половина опрошенных наиболее внимательно читает мнения других людей в разделах "Одежда, обувь и аксессуары" и "Бытовая техника и электроника". Также в топ-5 вошли товары для красоты и здоровья, товары для дома и продукты питания. Именно в этих категориях, включая одежду, наличие подробных текстовых отзывов и реальных фотографий от покупателей является главным залогом высоких и стабильных продаж.