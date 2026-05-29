Эксперты обсудили развитие венчурной экосистемы Кыргызстана

В Кыргызстане обсудили создание законодательной базы для развития венчурного финансирования. В Национальном агентстве по инвестициям при президенте состоялось обсуждение профильных законопроектов с участием представителей бизнеса, инвесторов, стартап-сообщества и отраслевых экспертов.

Участники рассмотрели проект закона "О венчурном финансировании", а также предложения по внесению изменений в действующее законодательство, связанные с развитием механизмов венчурных инвестиций.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров отметил, что развитие инновационной экосистемы и внедрение новых инвестиционных инструментов являются важными направлениями расширения инвестиционного потенциала страны.

По его словам, формирование механизмов венчурного финансирования позволит создать дополнительные возможности для поддержки стартапов, развития технологического предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

Участники встречи подчеркнули, что принятие соответствующего законодательства может стать важным шагом для формирования полноценной стартап-экосистемы, повышения прозрачности инвестиционной среды и привлечения частного капитала в инновационные проекты.

Отдельное внимание было уделено вопросам государственной поддержки. По мнению представителей бизнеса и инвесторов, внедрение стимулирующих механизмов способно ускорить развитие венчурного рынка в Кыргызстане.

Инвестиционный директор Accelerate Prosperity Даниэль Абдылдаев отметил, что наличие четкой правовой базы является одним из ключевых факторов для повышения интереса со стороны инвесторов и международных партнеров.

По итогам обсуждения участники обменялись предложениями по совершенствованию законопроектов и выразили мнение, что развитие венчурного финансирования будет способствовать росту инноваций, технологического предпринимательства и инвестиционной активности в стране.


