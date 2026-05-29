Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

В КНУ обсудили сотрудничество вузов и работодателей

302  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына состоялся круглый стол на тему "Современные механизмы взаимодействия вузов и работодателей: дуальное обучение, практика и карьерные траектории выпускников". Мероприятие организовал Центр карьеры, трудоустройства и профориентации КНУ.

В обсуждении приняли участие руководство университета, представители государственных органов, бизнеса, банковского сектора, частных агентств занятости, образовательных учреждений и региональных подразделений КНУ.

Главной целью встречи стало укрепление сотрудничества между вузами и работодателями для повышения качества образования, улучшения практической подготовки студентов и расширения возможностей их дальнейшего трудоустройства. Участники обсудили вопросы соответствия образовательных программ требованиям современного рынка труда и механизмы подготовки востребованных специалистов.

Особое внимание было уделено анализу потребностей работодателей, развитию дуального обучения, совершенствованию программ практики, внедрению инновационных образовательных технологий и формированию модели выпускника, отвечающей запросам экономики. Также были рассмотрены вопросы создания научно-производственно-образовательных кластеров и привлечения представителей бизнеса к образовательному процессу.

Участники отметили необходимость более тесного взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, что позволит повысить конкурентоспособность выпускников, облегчить их адаптацию на рынке труда и обеспечить экономику квалифицированными кадрами.

По итогам круглого стола были выработаны предложения по дальнейшему развитию партнерства между системой образования, государственными структурами и бизнес-сообществом в вопросах подготовки молодых специалистов и их успешного трудоустройства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458934
Теги:
вуз, образование, студенты, трудоустройство, работа, КНУ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  