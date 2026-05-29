В КНУ обсудили сотрудничество вузов и работодателей

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына состоялся круглый стол на тему "Современные механизмы взаимодействия вузов и работодателей: дуальное обучение, практика и карьерные траектории выпускников". Мероприятие организовал Центр карьеры, трудоустройства и профориентации КНУ.

В обсуждении приняли участие руководство университета, представители государственных органов, бизнеса, банковского сектора, частных агентств занятости, образовательных учреждений и региональных подразделений КНУ.

Главной целью встречи стало укрепление сотрудничества между вузами и работодателями для повышения качества образования, улучшения практической подготовки студентов и расширения возможностей их дальнейшего трудоустройства. Участники обсудили вопросы соответствия образовательных программ требованиям современного рынка труда и механизмы подготовки востребованных специалистов.

Особое внимание было уделено анализу потребностей работодателей, развитию дуального обучения, совершенствованию программ практики, внедрению инновационных образовательных технологий и формированию модели выпускника, отвечающей запросам экономики. Также были рассмотрены вопросы создания научно-производственно-образовательных кластеров и привлечения представителей бизнеса к образовательному процессу.

Участники отметили необходимость более тесного взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, что позволит повысить конкурентоспособность выпускников, облегчить их адаптацию на рынке труда и обеспечить экономику квалифицированными кадрами.

По итогам круглого стола были выработаны предложения по дальнейшему развитию партнерства между системой образования, государственными структурами и бизнес-сообществом в вопросах подготовки молодых специалистов и их успешного трудоустройства.