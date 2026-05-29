ГСИН Кыргызстана и ФСИН России обсудили подготовку кадров

- Назгуль Абдыразакова
Делегация Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана приняла участие в международном комплексе научно-практических конференций "Петербургские пенитенциарные конференции", прошедшем 21-22 мая в Санкт-Петербурге.

Кыргызстан на мероприятии представили начальник Учебного центра ГСИН при Кабинете министров Азамат Калыбеков и начальник отдела Учебного центра Кылыч Кадыркулов.

Конференции объединили специалистов пенитенциарной системы, представителей образовательных учреждений, правозащитного сообщества и экспертов в сфере пробации из России, стран СНГ и Европы. Участники обсудили актуальные вызовы, стоящие перед уголовно-исполнительными системами, а также перспективы совершенствования пенитенциарной политики.

На пленарном заседании Азамат Калыбеков отметил важность международного сотрудничества, обмена опытом и укрепления профессиональных связей между профильными учреждениями разных государств.

В рамках визита кыргызская делегация также провела рабочую встречу с начальником Управления кадров ФСИН России Александром Федоровым и начальником Санкт-Петербургского университета ФСИН России Александром Вотиновым.

Стороны обсудили вопросы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы, обмена профессиональным опытом и дальнейшего развития сотрудничества между образовательными учреждениями и пенитенциарными ведомствами двух стран.

В ГСИН отметили, что участие в конференциях стало важным шагом для укрепления международного профессионального взаимодействия и развития партнерских связей в сфере исполнения наказаний.


ГСИН, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
